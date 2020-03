I Liga. Sporting recebe Desportivo das Aves na estreia de Rúben Amorim

Na partida, marcada para as 17h30, no estádio José Alvalade, o Sporting, que vem de uma derrota frente ao Famalicão (3-1), vai tentar não perder terreno para o Sporting de Braga, que já venceu esta jornada, na luta pelo terceiro lugar.





Na equipa de Alvalade há três baixas: Renan e Luiz Phellype (lesionados) e Neto (castigado).





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos "leões", Ruben Amorim, revelou a intenção de começar já a impor as suas ideias e confessou não ter tido tempo para estudar a equipa adversária.









Do lado dos nortenhos também se registam três baixas: Jaílson e Mohammadi (lesionados) e Jailson (castigado).





No lançamento do desafio o técnico dos avenses, Nuno Manta Santos, confessou que a sua equipa tudo fará para ganhar em Alvalade embora desconheça como o adversário irá atuar.













O jogo será arbitrado por Manuel Oliveira e o relato é na Antena 1 com o jornalista Alexandre Afonso, a reportagem de David Carvalho e os comentários de José Nunes.







O Sporting, que vai estrear o técnico Rúben Amorim, tem 39 pontos, menos sete que os "arsenalistas", antiga equipa do novo treinador leonino, que venceu o Portimonense por 3-1.Já o Desportivo das Aves, que não venceu nos últimos quatro jogos, é último classificado, somando apenas 13 pontos.





Outros jogos







Ao início da tarde o Belenenses SAD, que não perde há três jogos e está em 14.º, com 25 pontos, vai receber o Famalicão, que é sexto, com 36, e que pode tentar ultrapassar o Rio Ave no quinto lugar, estando as equipas separadas por dois pontos.



Este domingo vão jogar-se também o Moreirense-Marítimo, Gil Vicente-Santa Clara e Paços de Ferreira-Vitória de Guimarães, partida que vai encerrar a 24.ª jornada.No sábado, o FC Porto empatou na receção ao Rio Ave, 1-1, que foi o mesmo resultado do Benfica na deslocação ao Vitória de Setúbal. As equipas continuam separadas por um ponto na tabela, com vantagem para os "dragões".

Eis o quadro dos jogos realizados e a jogar:







Sporting de Braga -- Portimonense, 3-1

Tondela -- Boavista, 1-1Vitória de Setúbal -- Benfica, 1-1FC Porto - Rio Ave, 1-1Belenenses SAD - Famalicão, 15h00Moreirense - Marítimo, 15h00Gil Vicente - Santa Clara, 17h00Sporting - Desportivo das Aves, 17h30

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 20h00