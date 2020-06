I Liga. Sporting tenta recuperar terceiro posto frente ao Belenenses SAD

Os "leões" vêm de duas vitórias consecutivas para o campeonato, que lhes possibilitaram "roubar" o terceiro lugar aos bracarenses, e podem voltar ao lugar mais baixo do pódio em caso de triunfo em casa do Belenenses.



Do outro lado surge uma equipa azul ainda em posição tranquila na tabela - 14.º com 30 pontos -, mas a recente recuperação do Portimonense, penúltimo a seis pontos, obriga a equipa do Restelo a acautelar-se.



O encontro, o último da jornada, está marcado para as 19h15, na Cidade do Futebol.



Na terça-feira, o FC Porto destacou-se na liderança com 67 pontos, ao receber e vencer o Boavista por 4-0, aproveitando da melhor maneira o escorregão do Benfica, que perdeu na receção ao Santa Clara por 4-3.



A jornada arrancou no domingo, em Barcelos, com o triunfo do Gil Vicente sobre o Desportivo das Aves, por 3-0.



Programa e resultados da 28.ª jornada:



- Domingo, 21 jun:



Gil Vicente – Desportivo das Aves, 3-0



- Segunda-feira, 22 jun:



Portimonense – Marítimo, 3-2



- Terça-feira, 23 jun:



Vitória de Setúbal – Rio Ave, 1-2



Benfica – Santa Clara, 3-4



FC Porto – Boavista, 4-0



- Quarta-feira, 24 jun:



Tondela – Paços de Ferreira, 1-3



Moreirense – Famalicão, 1-1



- Quinta-feira, 25 jun:



Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 3-2



- Sexta-feira, 26 jun:



Belenenses SAD – Sporting, 19h15 (Cidade do Futebol)