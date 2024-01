I Liga. Sporting termina 1.ª volta na frente, com Benfica e FC Porto à espreita

Os "leões" somam 43 pontos, mais um do que as "águias" e cinco à maior face aos "dragões", antevendo-se mais uma luta a três pelo título, pois o Sporting de Braga não convenceu face aos "grandes" e está já a 10 pontos, igualado com o vizinho Vitória de Guimarães.Num campeonato em que só os quatro primeiros garantem a Europa – o quinto só irá se não houver um vencedor surpresa na Taça de Portugal -, o regressado Moreirense (sexto, com 29 pontos) também está na luta, sendo a equipa "sensação" das primeiras 17 rondas.Em termos globais, destaque para o recorde de golos (446, à média de 2,92 por jogo) em 26 edições a 18 equipas, numa competição em que o VAR continua sem convencer, sendo que até ‘"conseguiu" validar um golo em fora de jogo.Individualmente, a prova foi pautada pelo internacional sueco Viktor Gyökeres, que o Sporting contratou ao Coventry. O avançado de 25 anos foi o jogador com mais participação direta em golos, entre os que marcou (11) e as assistências que fez (sete), transfigurando o futebol leonino.Na sua quinta temporada em Alvalade – quarta desde início -, Rúben Amorim manteve o seu "3-4-3", mas Gyökeres deu-lhe profundidade, capacidade de segurar a bola, e beneficiou tudo à sua volta, até Paulinho (oito golos).O Estádio José Alvalade foi o maior aliado dos "leões", única equipa 100% vitoriosa em casa (nove triunfos, em nove jogos), com 24 golos marcados e sete sofridos, e uma total harmonia entre a equipa, o treinador e os adeptos.





"Águias" com alguns precalços



O Benfica viveu uma primeira volta tumultuosa, muito por culpa de um início de maus resultados, nomeadamente a abrir o campeonato (2-3 no Bessa) e a participação, falhada, na Liga dos Campeões (0-2 com o Salzburgo).



As dificuldades em substituir Grimaldo e Gonçalo Ramos, apesar dos milhões investidos em Jurasek (nunca se impôs) e Arthur Cabral (só agora está a aparecer), também ajudaram à crispação entre adeptos e treinador, que atingiu o "pico" após um empate caseiro com o Farense.



Foi na Luz, sempre com mais de 50 mil espetadores, que o Benfica viveu os grandes momentos, com triunfos face ao FC Porto (1-0), selado pelo regressado Di María, e, especialmente, ao Sporting (2-1), com dois golos nos descontos, de João Neves e Tengstedt, que também decidiu em Braga (1-0).



O pleno face aos outros concorrentes diretos – que se estendeu a Supertaça (2-0 ao FC Porto, em Aveiro) e Taça de Portugal (3-2 ao Sporting de Braga, na Luz) – é a grande façanha das "águias", que já vão em 16 jogos sempre a pontuar.



Rafa foi uma das figuras do onze de Roger Schmidt, juntamente com a omnipresença de João Neves, a magia de Di María, a polivalência de Aursnes e a segurança de Trubin.



"Dragões" inconstantes



Uma série de golos marcados nos descontos nas primeiras seis rondas evitaram males maiores, mas os "dragões", na sétima época sob o comando de Sérgio Conceição, não foram consistentes, nunca conseguindo mais do que três vitórias seguidas.





O maior problema do FC Porto esteve no ataque, já que os azuis e brancos ficaram-se pelos 25 golos, apenas o oitavo melhor registo da prova.



Os "dragões" também pagaram caro a indisciplina, já que foram a equipa que viu mais cartões (61), incluindo expulsões comprometedoras de Fábio Cardoso (na Luz) e Pepe (Alvalade), num trajeto em que o melhor foi o guarda-redes Diogo Costa.



Luta a três no Minho



Os "arsenalistas" tiveram o melhor marcador, no congolês Banza (14 golos), e o melhor ataque (40), em igualdade com o Sporting, mas foram instáveis defensivamente, com 25 sofridos, mais do dobro dos registados por Benfica (11) e FC Porto (12).



Certo é que o sonho do título não vai, certamente, ser concretizado em 2023/24 - com o Sporting a 10 pontos e o Benfica a nove -, sendo que, após 17 rondas, o Braga nem sequer logrou somar mais pontos do que o rival Vitória de Guimarães.



O Moreirense, de Rui Borges, também ainda pode sonhar, já que segue apenas a quatro pontos dos vizinhos, depois de um percurso pautado pelo excelente pecúlio fora: somou 18 pontos, perdendo apenas para Benfica (22) e Braga e FC Porto (ambos 19).





Luta e equilíbio abaixo do sétimo lugar



Abaixo, nenhuma equipa pode já dar por adquirida a manutenção mas o Famalicão (sétimo, com 22 pontos), apesar de só ter marcado 17 golos, o Farense (oitavo, com 21), com uma equipa muito experiente, e o Boavista (nono, com 20), mesmo sem dinheiro e Petit, parecem bem encaminhados para continuar na I Liga.



Na segunda metade, o Casa Pia (10.º, com 19 pontos) esteve muito mal em casa (cinco pontos), o Estrela da Amadora (11.º, com 18) foi regular e nunca caiu nos últimos três lugares e o Portimonense (12.º, com 18) sofreu muitos golos (36), incluindo três autogolos de Relvas, que ainda marcou dois na baliza certa.



O Estoril Praia (13.º, com 17 pontos) viveu da magia de Rafik Guitane e teve como ponto alto o triunfo no Dragão, o Arouca (14.º, com 16) melhorou muito com Daniel Sousa e o Gil Vicente (15.º, com 16) não "sabe" jogar fora (oito derrotas, em oito jogos).



No lugar de "play-off", que deu sempre descida, está o Rio Ave (16.º, com 15 pontos), muito por culpa das vantagens que não segurou, enquanto o Vizela (17.º, com 16) e o Desportivo de Chaves (18.º e último, com 11) têm de ser mais do que Essende (oito golos, de 16) e Hectór Hernández (nove, de 18), respetivamente.