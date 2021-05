I Liga. Treinadores invencibilidade

Os 4 treinadores que terminaram um campeonato sem derrotas (I Liga):



- Jimmy Hagan – 30 jornadas (72/73)

- John Mortimore – 30 jornadas (77/78)

- André Villas Boas – 30 jornadas (10/11)

- Vitor Pereira – 30 jornadas (12/13)



TODOS TERMINARAM SEM DERROTAS … mas em 30 jornadas!!! Ruben Amorim pode ser o 1.º treinador da história a terminar um campeonato sem derrotas em 34 jornadas!



MAS … OS RECORDES DE INVENCIBILIDADE



1- Jhon Mortimore – 56 jornadas

2- Bobby Robson – 53 jornadas

3- Vitor Pereira – 43 jornadas

4- Artur Jorge – 38 jornadas

5- Eriksson – 36 jornadas

6- Jimmy Hagan – 36 jornadas

7– Jorge Jesus – 32 jornadas

8- Pedroto – 30 jornadas

9- Mourinho – 30 jornadas

10- Villas Boas – 30 jornadas



11- RUBEN AMORIM – 30 JORNADAS



Se não perder na próxima jornada … passa a ser o 8º treinador com mais jornadas consecutivas sem perder.



Os PERíODOS:



1- John Mortimore– 25 (76/77) + 30 (77/78) + 1 (78/79) = 56

2- Bobby Robson – 27 (94/95) + 30 (95/96) = 57

3- Vitor Pereira – 13 (11/12) + 30 (12/13) = 43

4- Artur Jorge – 28 (84/85) + 10 (85/86) = 38

5- Jimmy Hagan – 6 (71/72) + 30 (72/73) = 36

6- Eriksson – 16 (82/83) + 20 (83/84) = 36

7 – Jorge Jesus – 4 (11/12) + 28 (12/13) =32

8- José Mourinho – 3 (2002/03) + 27 (2003/04) = 30

9- Pedroto – 28 (77/78) +2 (78/79) = 30

10 – André Villas Boas – 30 (10/11) = 30

11 – Ruben Amorim – 30 (20/21) = 30



Em Meses:



1- John Mortimore – Outubro 76 a Setembro 78 – 23 meses

2- Jimmy Hagan – Março 72 a Setembro 73 – 18 meses

3- Bobby Robson – Outubro 94 a Março 96 – 17 meses

4- Vitor Pereira – Janeiro 12 a Maio 13 – 16 meses

5- Artur Jorge – Setembro 84 a Novembro 85 – 14 meses

6- Eriksson – Janeiro 83 a Março 84 – 13 meses

7 – Jorge Jesus – Abril 12 a Maio 13 – 13 meses

8- José Mourinho – Maio 2003 a Abril 2004 – 11 meses

9- Pedroto – Setembro 77 a Setembro 78 – 12 meses

10 – André Villas Boas – Agosto 10 a Maio 11 – 9 meses

11 – Ruben Amorim – Setembro 20 a Maio 21 – 8 meses



NOTA:



- Sérgio Conceição está com 24 jornadas consecutivas sem perder neste momento.



Os recordes de Sérgio e Jorge Jesus:



- Sérgio – 25 jornadas – logo no inicio da sua carreira de treinador no Porto, na época 17/18. Está a uma jornada de igualar o seu recorde.



- Jorge Jesus – 32 jornadas (como está em cima)