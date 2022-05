I Liga. Três equipas tentam fugir à descida de divisão

Com os seus jogos marcados para sábado às 15h30, as três equipas já sabem que, mesmo que subam ao 16.º lugar e fujam à descida direta, ainda terão de disputar um "play-off" de manutenção, com o terceiro classificado da II Liga.O Tondela entra para a última ronda nessa posição de "play-off", com 27 pontos, mais um do que o Moreirense e dois do que o B SAD.Assim, o conjunto do distrito de Viseu, que nunca desceu desde a estreia na I Liga em 2015/16, é a única equipa que depende apenas de si para assegurar o "play-off", que garante se vencer.Se empatar em casa com o Boavista, o Tondela assegura o 16.º posto mesmo que o B SAD vença fora o Arouca, desde que o Moreirense não derrote em casa o Vizela.Se perder o Tondela necessita que o B SAD não conquiste os três pontos e o Moreirense não pontue.O Moreirense para assegurar o lugar no "play-off", a equipa minhota tem de vencer e esperar que o Tondela não triunfe.Em caso de empate, o Moreirense tem de esperar que o B SAD não vença e que o Tondela perca.As contas dos azuis são as mais complicadas, uma vez que tem de vencer em Arouca e esperar que o Tondela não pontue e que o Moreirense não ganhe.