I Liga. Última jornada decide vaga europeia e a segunda equipa despromovida

Resultado e programa da 34.ª jornada:

Os açorianos despedem-se do campeonato na expetativa de fazerem melhor do que o Vitória de Guimarães, num jogo em que defrontam em casa o Farense, em situação aflitiva, procurando evitar a descida de divisão.Ainda na corrida pela Europa e pelo sexto lugar, o Famalicão, que visita o Moreirense, não está matematicamente fora da corrida, mas está dependente dos deslizes das duas equipas imediatamente acima na classificação.O Boavista precisa de vencer fora o Gil Vicente, ou até pode empatar, mas neste caso Rio Ave (16.º, com 31 pontos) e Farense (17.º, também com 31) não poderão vencer, tendo em conta que os "axadrezados" perdem no confronto direto.O Rio Ave visita o lanterna-vermelha e já despromovido Nacional, enquanto o Farense joga nos Açores com o Santa Clara, sendo que em caso de igualdade serão os vila-condenses que ficam acima na tabela, por terem vantagem no confronto direto com os algarvios.A equipa que ficar em 17.º vai descer de divisão, enquanto o 16.º vai disputar o "play-off" de manutenção com o terceiro colocado da II Liga.Tondela – Paços de Ferreira, 2-3FC Porto – Belenenses SAD, 18h00Moreirense – Famalicão, 20h00Vitória de Guimarães – Benfica, 20h00Gil Vicente – Boavista, 20h00Portimonense – Sporting de Braga, 20h00Santa Clara – Farense, 20h00Nacional – Rio Ave, 20h00

Sporting – Marítimo, 21h45