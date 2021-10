I Liga. Vitória recebe Marítimo com as equipas separadas por três pontos

O Vitória de Guimarães, que na última jornada venceu no terreno do Famalicão (2-1), chega a este jogo depois de garantir um lugar na quarta eliminatória na Taça de Portugal, ao contrário do Marítimo, que foi eliminado da prova "rainha" pelo Varzim, da II Liga, e não vence no campeonato há seis jogos.O jogo entre Vitória de Guimarães e Marítimo está marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para as 20h15, e vai ser arbitrado por André Narciso.A jornada, que encerra na segunda-feira, prossegue no fim de semana, com a visita do FC Porto ao Tondela e a receção do Sporting ao Moreirense, no sábado, e a deslocação do Benfica ao terreno do Vizela, no domingo.





Holofotes virados para os três "grandes"







Para os encarnados é importante olhar já para o campeonato, até para evitar que se repita o cenário da última jornada, em que a seguir a um jogo da Liga dos Campeões – 3-0 ao FC Barcelona -, perdeu em casa com o Portimonense (0-1).







O campeão Sporting, comparado com as deslocações dos rivais, terá teoricamente uma jornada mais acessível, diante do Moreirense (14.º) que soma uma vitória em oito jogos (em casa com o Arouca) e que na visita ao Dragão foi goleado (5-0).





Já o FC Porto, que entra em campo também no sábado, mas um pouco mais cedo, desloca-se até ao Estádio João Cardoso, para defrontar um Tondela quase a meio da tabela (10.º).







Atenções também viradas para o Belenenses SAD, que na quarta-feira anunciou a entrada do treinador Filipe Cândido, para o lugar de Petit.







Filipe Cândido, que estava à frente da União de Leiria, da Liga 3, já deverá orientar os "azuis" na visita de segunda-feira ao Boavista (oitavo), em jogo com início às 21h15 e que encerra a nona jornada do campeonato.





Programa da nona jornada:



Vitória de Guimarães – Marítimo, 20h15Santa Clara – Famalicão, 14h30 locais (15h30, horas em Lisboa)Tondela - FC Porto, 18h00Sporting – Moreirense, 20h30Paços de Ferreira - Arouca, 15h30Vizela – Benfica, 18h00Portimonense - Estoril Praia, 20h30Gil Vicente - Sporting de Braga, 19h00Boavista - Belenenses SAD, 21h15