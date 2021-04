I Liga. Vitória visita Portimonense na estreia do treinador Bino Maçães





Apesar de estar com situação tranquila na tabela, os vimaranenses têm um registo de quatro derrotas consecutivas na I Liga e apenas um triunfo nos últimos 10 jogos, situação que levou à queda de João Henriques.



A equipa algarvia, 12.ª classificada, com 26 pontos, cinco acima da zona de despromoção direta, vai tentar a segunda vitória consecutiva no campeonato, algo que ainda não alcançou esta temporada. Na ronda anterior, os algarvios golearam o Nacional, por 5-1, na Madeira.



O encontro entre o Portimonense e o Vitória de Guimarães, que na primeira volta venceu em casa os algarvios, por 1-0, tem o início agendado para as 20h00.



O líder Sporting entra em campo apenas no domingo, na receção ao Famalicão, enquanto o FC Porto, segundo classificado, joga no sábado, no terreno do Tondela, e o Benfica, terceiro, visita no mesmo dia o Paços de Ferreira.



Programa da 26.ª jornada:



- Sexta-feira, 9 abr:



Portimonense - Vitória de Guimarães, 20:00



- Sábado, 10 abr:



Marítimo – Farense, 15h00



Boavista - Rio Ave, 15h30



Tondela - FC Porto, 18h00



Paços de Ferreira – Benfica, 20h30



- Domingo, 11 abr:



Santa Clara – Nacional, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa)



Gil Vicente – Moreirense, 15h00



Sporting de Braga - Belenenses SAD, 17h30



Sporting – Famalicão, 20h00

