I Liga. Vizela e Arouca em duelo de "aflitos"

Na primeira volta, o Vizela foi a Arouca golear por 4-1.O encontro que abre a 31.ª jornada está agendado para as 20h15, em Vizela.Nesta ronda, o líder FC Porto, que na quinta-feira se apurou para a final da Taça de Portugal, ao eliminar o Sporting, pode confirmar a conquista do título nacional na deslocação ao campo do Sporting de Braga, na segunda-feira, caso os "leões", segundos colocados, não vençam o Boavista no Estádio do Bessa no mesmo dia.Vizela – Arouca, 20h15Portimonense – Moreirense, 15h30Santa Clara – Marítimo, 17h00 locais (18h00, hora de Lisboa)Benfica – Famalicão, 18h00Gil Vicente - Paços de Ferreira, 20h30Estoril Praia - Belenenses SAD, 18h00Tondela - Vitória de Guimarães, 20h30Sporting de Braga - FC Porto, 18h00Boavista – Sporting, 20h30