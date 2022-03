I Liga. Vizela e Famalicão lutam pela vitória

Os vizeenses ocupam o 14.º lugar no campeonato, cinco pontos acima do primeiro clube em zona de despromoção direta, o Moreirense, 17.º e penúltimo colocado, e com quatro de vantagem sobre o Tondela (16.º, em zona do "play-off" de manutenção/promoção), enquanto o Famalicão tem mais dois pontos do que a equipa de Vizela.



Uma vitória sobre os famalicenses permite ao Vizela ultrapassar o próximo adversário – no estádio do qual empatou 1-1 na primeira volta – e quebrar o ciclo de seis jogos seguidos sem vencer na I Liga, que dura desde janeiro, mas os visitantes também pretendem regressar aos triunfos, após duas partidas consecutivas sem o conseguir.



O FC Porto, afastado na quinta-feira pelos franceses do Lyon da Liga Europa, apenas joga no domingo, no estádio do Boavista (13.º), um dia depois de o Sporting, segundo classificado, a seis pontos do líder, visitar o Vitória de Guimarães (sexto), enquanto o Benfica, terceiro posicionado, já a 12 pontos do rival portuense, também só entra em campo no domingo, para receber o Estoril Praia.



Programa da 27.ª jornada:



- Sexta-feira, 18 mar:



Vizela - Famalicão, 20h15



- Sábado, 19 mar:



Tondela – Arouca, 15h30



Santa Clara - Belenenses SAD, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)



Vitória de Guimarães - Sporting, 20h30



- Domingo, 20 mar:



Gil Vicente - Marítimo, 15h30



Paços de Ferreira - Moreirense, 15h30



Benfica - Estoril Praia, 18h00



Portimonense - Sporting de Braga, 20h00



Boavista - FC Porto, 20h45