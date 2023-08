Igor Rossi chega para reforçar o Farense

", referiu a SAD algarvia.Igor Rossi, de 34 anos, assinou por uma temporada, com mais uma de opção.O jogador, formado no Internacional de Porto Alegre, representou os madeirenses durante cinco épocas, antes de passar por Hearts (Escócia), Al Faisaly (Arábia Saudita) e Al Ittihad Kalba (Emirados Árabes Unidos).", disse o central.Igor Rossi é o sétimo reforço do Farense para 2023/24, depois do guarda-redes Luiz Felipe, dos defesas Fran Delgado, Artur Jorge e Talys Oliveira, do médio Rafael Barbosa e do avançado Bruno Duarte.A equipa de Faro é uma das quatro equipas que ainda não pontuaram no campeonato, após as duas primeiras jornadas.