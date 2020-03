II Liga. Académica com vitória expressiva na receção ao Penafiel

Leandro Silva inaugurou o marcador aos 34 minutos e João Mendes bisou na partida, com golos aos 66 e 79 minutos.A "briosa" teve o maior ascendente durante toda a partida e podia ter-se adiantando à passagem do 23.º minuto, quando Chaby, de fora da área, rematou ao poste.Aos 31 minutos, Mike é derrubado na área por Gleison e o árbitro assinalou grande penalidade, mas, na conversão, Zé Castro atirou denunciado e permitiu a defesa ao guarda-redes adversário.Logo a seguir, aos 34 minutos, Leandro Silva inaugurou o marcador num remate rasteiro, a culminar uma jogada de envolvência do ataque dos estudantes, com assistência de Francisco Moura.A "briosa" iniciou a segunda parte ao ataque, mas o Penafiel podia ter chegado ao empate aos 53 minutos, num cabeceamento de Jeferson na área, na sequência de um pontapé de canto, mas a bola acertou na trave.O segundo golo dos estudantes surgiu aos 66 minutos, num excelente trabalho de João Mendes na área adversária, que culminou com um remate rasteiro fora do alcance do guarda-redes penafidelense.O mesmo jogador bisou aos 79 minutos, num remate dentro de área, após um mau alívio de um defesa contrário na sequência de um livre indireto.

Com esta vitória, a Académica passou a somar 35 pontos e ascendeu ao sétimo posto da tabela, enquanto o Penafiel ocupa a 14.ª posição com 28 pontos.