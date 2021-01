II Liga. Académica sobe ao 2.º lugar ao vencer em Arouca

Numa partida marcada pelo frio, foram os "estudantes" que aqueceram o ritmo, numa incursão pelo flanco esquerdo de Sanca que levantou para a área para Bouldini saltar e cabecear sozinho, mas para defesa atenta de Victor Braga.O encontro resfriou e só passados 20 minutos surgiu novo lance de perigo, desta vez com um remate certeiro do avançado, depois de um bom trabalho de costas para a baliza em que ludibriou João Basso e atirou colocado à saída do guardião, isolando-se no topo da tabela dos melhores marcadores.A formação da casa despertou depois do tento inicial e apenas quatro minutos depois teve perto do golo por duas vezes, primeiro num remate por cima da trave de Leandro Silva e depois num desvio de calcanhar de André Silva ao poste.

No segundo tempo, Sanca serviu Fabinho, que de costas para a baliza atirou perto do poste, ainda antes de Brunão ver dois cartões amarelos no espaço de um minuto, deixando os arouqwuenses reduzidos a dez elementos, algo que a "Briosa" aproveitou já ao cair do pano, com Rafael Furtado a atirar para o fundo das redes depois de uma má abordagem de Victor Braga.