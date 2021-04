II Liga. Casa Pia esmaga o Mafra

Os casapianos colocaram-se em vantagem por Saviour Godwin, aos 28 minutos, e Marvin Martins, à beira do intervalo, aos 43, fez o 2-0. A segunda parte abriu com o 3-0, de Diego Medeiros, aos 51, e Camilo fechou a conta para os lisboetas, aos 84.



Com este triunfo, o Casa Pia pôs fim a um ciclo de três jogos sem vencer, depois de dois empates e uma derrota, e, com 38 pontos, é agora sétimo classificado, com mais 12 do que o penúltimo classificado, a Oliveirense, e tendo praticamente assegurada a manutenção nos escalões profissionais.



Já o Mafra, somou a quarta derrota consecutiva, a segunda em casa com uma goleada por 4-0, e mantém-se no 10.º lugar, com 33 pontos.