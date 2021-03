II Liga. Chaves bate Penafiel com golo nos descontos

Com o triunfo, os flavienses isolaram-se no quinto lugar, com 43 pontos, enquanto os penafidelenses se mantêm com 37 pontos no 7.º lugar.



O encontro começou confuso, com a equipa da casa a acelerar o ritmo do encontro sempre que tinha a bola o que levou a muitos ataques das duas equipas, mas a poucas situações de golo.



O Penafiel conseguiu ainda assim ser mais perigoso com bola e aproveitou um erro defensivo para se adiantar no marcador, com Rui Pedro, aos 26 minutos, a rematar colocado para o 1-0.



A reação da formação orientada por Vítor Campelos foi forte, com muitas bolas paradas conquistadas. Aos 35 minutos, João Teixeira aproveitou uma bola perdida à entrada da área após canto para disparar para o empate.



A reviravolta ficou perto para os flavienses, mas o avançado Guedes falhou duas situações perto do intervalo, de cabeça após canto em plena área (43) e isolado por Benny mas falhando o tempo de remate (45+2).



Os transmontanos mantiveram o ascendente durante a maioria da segunda parte, mas em ataque organizado sentiram sempre muita dificuldade para contrariar a defesa a três do Penafiel.



Quando o resultado parecia agradar mais aos visitantes a formação de Trás-os-Montes encontrou o caminho da vitória vinda banco de suplentes. Já nos descontos, Juninho criou a situação e a bola foi parar a Roberto que com calma finalizou para o 2-1 final.



Após o apito final os ânimos aqueceram junto aos bancos de suplentes e Kevin Pina, do Desportivo de Chaves, e Gustavo Henrique, do Penafiel, viram vermelho direto.