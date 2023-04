II Liga. E. Amadora e Farense lutam pela subida

Com o Moreirense destacado no 1.º lugar do campeonato da II Liga, de futebol, com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado, E. Amadora e Farense lutam pela conquista do 2. lugar que também dá acesso direto à promoção ao escalão principal do futebol nacional.