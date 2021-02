II Liga. Estoril Praia regressa às vitórias e aos lugares de subida

Os números folgados da vitória "canarinha" demonstram a clara superioridade do conjunto orientado por Bruno Pinheiro, embora omitam uma primeira parte na qual a equipa da Linha sentiu algumas dificuldades para contornar a defesa a cinco homens dos viseenses. Os golos acabariam por surgir já perto do intervalo, depois de ameaças de Hugo Gomes, Crespo e Vidigal, mas confirmaram a maior qualidade dos anfitriões.



Aos 41 minutos, Vidigal fez o 1-0, coroando da melhor forma a fase mais pressionante da equipa estorilista, depois de driblar um defesa e rematar colocado perante a saída do guardião Ricardo Fernandes. O Académico de Viseu acabou por sentir o golo e já em tempo de descontos viu o árbitro assinalar grande penalidade num suposto derrube de Jorge Miguel a João Gamboa, que o avançado André Clóvis não hesitou em converter no 2-0.



O apito para o intervalo surgiu logo de seguida, ainda com alguns protestos dos forasteiros, que regressaram com vontade de mudar a sua imagem e chegaram a ameaçar o golo por Ayongo logo aos 50 minutos. Porém, as intenções esfumaram-se rapidamente com o terceiro golo do Estoril Praia, assinado num cabeceamento de João Gamboa, na sequência de um pontapé de canto de Zé Valente.



A partir daí, os estorilistas puderam refrescar a equipa sem perder lucidez, concentração ou acutilância diante de um Académico de Viseu impotente para contrariar a anunciada derrota. O quarto golo esteve sempre mais perto de se tornar realidade para os anfitriões do que os viseenses conseguirem reduzir a desvantagem, mas o 3-0 resistiu até ao apito final.



Com esta vitória, o Estoril passou a somar 41 pontos em 20 jogos e subiu ao segundo lugar, apenas a um ponto do líder Académica (42) e mais um do que o terceiro classificado, o Feirense (40). Por sua vez, o Académico de Viseu mantém os 19 pontos e o 14.º posto na classificação, somente quatro pontos acima da "linha de água".