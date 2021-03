II Liga. Feirense e Académico de Viseu empatam

No Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, Marcus inaugurou o marcador para o Feirense no final da primeira parte (45+2), com o Académico de Viseu a restabelecer a igualdade num remate eficaz de Carter, aos 73 minutos.



Apesar do empate, o Feirense mantém-se no segundo lugar da II Liga, com 47 pontos, mais um do que a Académica, que é terceira e que também empatou com a Oliveirense nesta jornada, mas agora a nove do Estoril Praia, que lidera destacado o segundo escalão.



Depois de um início equilibrado, mas com as equipas a mostrarem dificuldades em chegar à área adversária, foi o Feirense quem dispôs da primeira oportunidade de golo, com Mica a rematar de longa distância para uma defesa em esforço de Ricardo Fernandes, aos 36 minutos.



Três minutos depois foi a vez de Edson Farias importunar o guarda-redes do Académico de Viseu, com o avançado a surgir no coração da área para cabecear ao lado da baliza.



A equipa de Filipe Rocha acabou por se colocar em vantagem no fecho da primeira parte (45+2), com Marcus a surgir isolado ao segundo poste após cruzamento de Ruca e a rematar sem oposição para a baliza de Ricardo Fernandes.



Na fase inicial da segunda parte, os visitantes tentaram ser mais acutilantes, mas o Feirense acabou por assumir o domínio do jogo, com Marcus a ser novamente protagonista depois de um remate forte que parou nas mãos do guarda-redes do Académico de Viseu (58).



Apesar de assumir o controlo do jogo, a equipa da casa mostrou-se desatenta na sua defesa e o Académico de Viseu aproveitou para restabelecer a igualdade por intermédio de Carter, que com um remate forte à entrada da área bateu o guarda-redes Bruno Brígido, aos 73 minutos.



Depois de sofrer o golo do empate, o Feirense intensificou a sua pressão no último terço do terreno, mas foi o Académico de Viseu quem esteve perto de ampliar a vantagem, com Paul Ayongo a rematar cruzado já dentro da área para uma defesa apertada de Bruno Brígido (79).



Já em período de compensação, Platiny teve a oportunidade para dar a vitória ao Feirense num lance de contra-ataque, mas, após a saída do guarda-redes, o avançado rematou ao lado da baliza.