II Liga - Inicio do 31.º campeonato

II Liga - 31.º campeonato - Números e Curiosidades



- Vai começar o 31.º campeonato da II Liga, o terceiro consecutivo com 18 equipas.



- Actual campeão – Não há. É verdade, pela 1ª vez na história a II Liga ficou sem campeão (devido ao COVID)



- Paços – única equipa que já venceu o troféu por 4 vezes.



- Vai ser a 9ª vez que participam as equipas B, mas pela 2ª vez só duas estão representadas, o Benfica e o FC Porto.



- Penafiel é de todas as 18 equipas aquela que mais participações tem, vai para a sua 25ª participação. (Igualou o Desp. Aves com 25, que só não vai ter a 26ª participação porque foi relegada para divisões mais secundárias)



- Pela 1ª vez na HISTÓRIA … a II Liga não tem clubes que desceram da I liga (Vitória FC e Desp. Aves não foram aceites)



- Arouca e Vizela subiram, e vão ambas as equipas para a sua 6ª participação.



- Arouca regressa um ano depois, o Vizela regressa 3 anos depois.



- Não há estreantes neste campeonato



- 21 Equipas já venceram a competição (!), mas … Só 3 (!) estão presentes nesta edição, Estoril, Leixões e FC Porto B.



- Últimos 14 anos (!), ouviu bem, 14 anos, 13 campeões diferentes (!) … ninguém bisou, pois o no último ano não houve campeão.



- Sp. Covilhã – É a equipa há mais tempo consecutivo neste escalão, vai para a sua 13ª presença consecutiva. Seguem-se o Leixões com 11 consecutivas e logo a seguir … FC Porto B e Benfica B , para a 9ª participação consecutiva.



- Nunca desceram … FC Porto B, Benfica B e Cova da Piedade. Desde que se estrearam nesta liga … NUNCA mais daqui saíram.



- Equipas que já venceram a competição e já não existem ou estão em escalões secundários … Estrela da Amadora, Tirsense e Campomaiorense.



- Há 5 equipas que têm mais presenças na I liga do que na II Liga, os chamados HISTÓRICOS da I Liga que estão na II Liga (Académica, Leixões, Varzim, Estoril e Desp. Chaves)



- Cova da Piedade, Mafra e Vilafranquense são as únicas equipas que ainda não estiveram na I liga (excluindo Porto B e Benfica B)



- Distrito mais representado …. LISBOA (5 equipas), Mafra, Vilafranquense, Casa Pia, Benfica B e Estoril.



- Estão representados 9 distritos neste campeonato, Lisboa (5), Porto (4), Aveiro (3) – RECORDE do DISTRITO, Braga (1), Vila Real (1), Castelo Branco (1), Setúbal (1), Coimbra (1) e Viseu (1).



- Não há equipas insulares (!). E mais, a equipa mais a sul é … o Cova da Piedade (!)



- E a distância mais longa entre clubes é … 375 km (em linha recta). Estoril – Chaves (!). NUNCA na 2ª liga se jogou um campeonato numa área tão pequena (!)



TREINADORES



- 12 Treinadores estreiam-se nos respetivos clubes … apenas 6 vêm do mesmo clube, Dauto Faquirá (Covilhã), Rui Barros (Porto B), Paulo Alves (Varzim), Filipe Rocha (Feirense), Álvaro Pacheco (Vizela) e Pedro Miguel (UD Oliveirense)



- Pedro Miguel (UD Oliveirense) é mesmo o treinador há mais tempo no mesmo clube, vai para a sua 5ª época (!)



- O treinador mais novo é o do Penafiel, Pedro Ribeiro (34) e o mais velho é o do Cova da Piedade, António Pereira (63).



- E a GRANDE perda … o melhor marcador de sempre da II Liga … pendurou as botas, vamos ficar sem PIRES (Marcador de 114 golos, o recorde de sempre).



- Os dois primeiros sobem à I liga, e o 3º classificado vai jogar o acesso à I liga com o 16º classificado da I liga.