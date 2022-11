II Liga. Líder Moreirense evita derrota em Tondela

Marcelo Alves inaugurou o marcador aos 25 minutos e Kodisang igualou aos 89, num desafio em que o Tondela pressionou mais na primeira parte e o Moreirense ganhou terreno na última meia hora do jogo.Na primeira parte, a equipa da casa conseguiu criar mais oportunidades de golo, com a primeira tentativa aos dois minutos, com Bebeto a cabecear junto ao poste direito de Kewin Silva e, aos seis, a voltar a falhar num remate com a baliza do Moreirense aberta.Até ao intervalo, a formação de Tozé Marreco continuou a insistir com Tiago Almeida a rematar para as mãos de Kewin Silva, Marcelo Alves a lançar para o lado do poste direito e, novamente, Tiago Alves a elevar muito a bola, perante as redes a descoberto.Na segunda parte, o jogo ficou mais equilibrado, com ambas as equipas a procurarem criar oportunidades na baliza adversária. Aos 70 minutos, Paulo Alves tinha as cinco substituições feitas, enquanto Tozé Marreco não tinha mexido na equipa, e a vitalidade fazia-se notar com um Moreirense a pressionar mais à procura da igualdade.A insistência do Moreirense deu também frutos com Kodisang a rematar direto para o fundo da baliza e a igualar o marcador mesmo na reta final do encontro, depois de Lawrence Ofori ter tentado fazer o mesmo, segundos antes, mas sem sucesso.Com este empate, o Moreirense fica com 32 pontos e continua na liderança da II Liga de futebol – tem sete de vantagem sobre o segundo classificado Farense -, enquanto o Tondela soma 18 pontos e mantém o 11.º lugar.