II Liga. Nacional e Varzim empataram a um golo na Madeira

Depois de o Nacional ter perdido a invencibilidade e a liderança na última jornada, ao ser derrotado pelo Benfica B, os madeirenses voltaram a claudicar, desta feita no seu reduto, ao empatar com o Varzim a um golo.



Bryan Róchez colocou os madeirenses na frente do marcador, aos 13 minutos, mas Levi Lumeka restabeleceu a igualdade aos 37.



Logo aos 13 minutos o Nacional adiantou-se no marcador, num remate de Bryan Róchez, após centro de Vítor Gonçalves.



O Nacional tinha maior tempo de posse de bola, com o Varzim a procurar a profundidade, explorando a velocidade dos seus homens mais adiantados.



E foi num lance desse tipo, estavam decorridos 37 minutos, que George Ofosu ganhou em velocidade nas costas da defesa, solicitando Levi Lumeka, que surgiu de rompante a rematar fora do alcance de Daniel Guimarães e restabeleu a igualdade.



O Nacional dispôs no período de compensações uma soberana oportunidade, com Brayan Riascos a rematar com violência à barra.



A segunda metade manteve as mesmas características da primeira. Maior domínio do Nacional mais rapidez nas transições do Varzim.



Aos 57 minutos, Vítor Gonçalves surgiu solto na área a cabecear, mas saiu fraco e Serginho segurou. Respondeu o Varzim, aos 64 minutos, num remate de George Ofosu a que Daniel Guimarães correspondeu com uma boa intervenção.



No minuto seguinte, Vítor Gonçalves voltou a estar perto de marcar, mas o desvio fez a bola sair junto ao poste.



Com o passar dos minutos, o Nacional foi exercendo maior pressão junto à área do Varzim.



Aos 81 minutos o Varzim ficou reduzido a dez elementos, por expulsão de Hugo Gomes, por acumulação de amarelos. Paulo Alves retirou o extremo Levi Lumeka e fez entrar o central Alan Henrique reequilibrando a equipa defensivamente.