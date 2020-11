II Liga. Penafiel vence Chaves com golo no final do jogo

Os penafidelenses resistiram à melhor primeira parte dos transmontanos e reagiram na segunda, conseguindo fazer a diferença no resultado num lance de contra-ataque envolvendo dois elementos que tinham saído do banco de suplentes: Ronaldo Tavares conduziu a bola e fez a assistência para o ex-flaviense Wagner marcar, na pequena área.





Com este triunfo, o que já não acontecia para o campeonato desde a vitória caseira diante do líder Mafra, por 1-0, em 2 de outubro, o Penafiel subiu ao sétimo lugar com os mesmos 14 pontos do Sporting da Covilhã, a um do Desportivo de Chaves, que mantém 15 e despediçou a possibilidade de ascender ao terceiro lugar.