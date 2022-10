II Liga. Tondela sofre primeira derrota no campeonato

Jonata Bastos inaugurou o marcador (22 minutos), Telmo Arcanjo (30) empatou e Volnei (35) e Serginho (47) confirmaram os três pontos para a Oliveirense, que, com esta vitória, deixou a zona de despromoção.O Tondela entrou a pressionar e a criar oportunidades de golo com um remate de Telmo Arcanjo no primeiro minuto, seguido de um maior perigo para o Oliveirense, com Ricardo Ribeiro a defender um remate de Rafael Barbosa, que fez também a recarga direta à barra.Pedro Augusto (15) voltou a tentar o golo, num remate forte defendido por Ricardo Ribeiro.Os visitantes, que nos primeiros 20 minutos não conseguiram criar qualquer momento de perigo, surpreenderam o guarda-redes auriverde com uma recarga de Jonata Bastos, depois de Babacar Niasse ter defendido um remate cruzado de Duarte.Com o marcador inaugurado, o Tondela não baixou a pressão e, aos 30 minutos, Telmo Arcanjo, assistido por Bebeto num lance cruzado, "furou" a baliza de Ricardo Ribeiro, que nem se fez à bola.A Oliveirense não tardou a aumentar a vantagem no marcador, novamente numa recarga, desta vez com Volnei, que fez o primeiro remate direto ao poste direito da baliza auriverde e, à segunda, não falhou.O Tondela não reagiu da mesma forma ao segundo golo e a formação de Fábio Pereira começou a ganhar terreno e a pressionar o adversário, quase fazendo o terceiro golo, com um remate de Duarte que passou junto ao poste esquerdo.Já no intervalo, logo após o apito do árbitro Tiago Martins, Telmo Arcanjo viu o cartão vermelho por ter cabeceado Serginho.A Oliveirense entrou a "matar" na segunda parte e Serginho fez o terceiro golo (47), num remate que contou com a assistência de Gadelho.A formação de Tozé Marreco não baixou a guarda e, apesar de estar em inferioridade numérica, não permitiu que os visitantes dominassem totalmente o jogo, conseguindo subir à grande área adversária para tentar diminuir a diferença no marcador, sem sucesso.Com esta vitória, a Oliveirense soma nove pontos e sobe para a 12.ª posição, enquanto o Tondela mantém os 14 pontos e o quinto lugar na II Liga de futebol.