II Liga. Trofense renasce na segunda parte e salva um ponto

Os "dragões" entraram melhor na partida e antes dos cinco minutos já estavam a vencer, na cobrança de um canto por Silvestre Varela, que caprichosamente foi parar aos pés de Samba Koné e o maliense desviou para o fundo das redes.Os pupilos de António Folha controlavam o jogo perante a impotência do Trofense de travar a circulação de bola.Aos 21 minutos, Danny Loader ganhou um duelo de cabeça e lançou Leonardo Borges em velocidade, o lateral ganhou a Daniel Liberal, mas, com tudo para fazer o golo, desequilibrou-se e o remate saiu por cima.No entanto, ainda antes do intervalo, Vasco Sousa "roubou" o esférico a Bruno Almeida e serviu de bandeja Danny Loader dentro de área, o inglês tirou um adversário do caminho e rematou por baixo do corpo de Rodrigo Moura para ampliar a vantagem.No segundo tempo, Francisco Chaló colocou Tito Júnior e Tiago André para agitar o encontro e ainda ameaçou por duas vezes, por Tiago André e Bruno Almeida, antes de reduzir a desvantagem numa finalização precisa de Bruno Almeida dentro de área, após cruzamento rasteiro de Tiago André.Galvanizados pelo tento, os trofenses mantiveram o pé no acelerador e, apenas três minutos depois, chegaram ao empate numa grande jogada individual de Elias Achouri, que deixou três adversários para trás e finalizou por entre as pernas de Ricardo Silva.Até ao apito final, destaque para um contra-ataque rápido dos "caseiros", com Tiago André a cruzar para Bruno Almeida, mas Ricardo Silva negou o "bis" ao extremo com uma grande defesa.

Com este resultado, as duas equipas mantêm-se separadas por três pontos a meio da tabela, com os "dragões" no oitavo lugar, com 28 pontos, e os homens da Trofa no 11.º lugar, com 25.