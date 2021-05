II Liga. Vizela e Arouca correm para a subida à I Liga

O Vizela, segundo classificado com 63 pontos, que não perde há 23 jogos, recebe o aflito Vilafranquense, bastando-lhe a vitória para assegurar o regresso ao primeiro escalão, depois da inédita presença em 1984/85, podendo, caso "escorregue" frente aos ribatejanos ser alcançado por Arouca, que ocupa a terceira posição, lugar de "play-of" de acesso à I Liga, com 62.





A formação arouquense, que soma oito vitórias seguidas e conta quatro presenças entre os "grandes", entre 2013/14 e 2016/17, recebe o tranquilo Desportivo de Chaves, à espera de um deslize dos vizelenses, sendo que, perdendo, pode ser alcançado pela Académica, quarta com 59, e que conta 64 presenças na divisão principal, a última das quais em 2015/16.A "briosa" apenas pode ambicionar o lugar do "play-off", com o Rio Ave, 16.º da I Liga, a disputar na quarta-feira e no domingo, dia 30 de maio, uma vez que, em caso de igualdade tem vantagem no confronto direto com o Arouca, que, nas mesmas circunstâncias, tem vantagem sobre o Vizela.Estes jogos estão todos marcados para as 18h00, tal como todos os outros que vão determinar as duas equipas despromovidas aos escalões não profissionais.À entrada para os últimos jogos, Varzim e Oliveirense ocupam os lugares de descida, com 30 e 31 pontos, respetivamente, mas ao todo são seis os "aflitos", uns mais do que outros, contando com Vilafranquense (31), FC Porto B (32), Académico de Viseu (33) e Cova da Piedade (34).

Resultados e programa da 34.ª jornada da II Liga:



Estoril Praia – Mafra, 1-0Feirense – Penafiel, 0-1Leixões – Académica, 18h00Cova da Piedade - Casa Pia, 18h00Benfica B - FC Porto B, 18h00Arouca - Desportivo de Chaves, 18h00Académico de Viseu - Sporting da Covilhã, 18h00Varzim - Oliveirense, 18h00Vizela - Vilafranquense, 18h00