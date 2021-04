II Liga. Vizela e Estoril Praia empatam em jogo entre dois primeiros

A equipa canarinha, que hoje equipou de laranja, adiantou-se no marcador aos 13 minutos, por Yakubu Aziz, e o Vizela empatou por André Soares, aos 64.



O Estoril Praia, que soma 60 pontos, mantém a distância de 11 pontos para o Vizela, que pode ser ultrapassado na segunda posição caso o Feirense vença, no domingo, o Cova da Piedade.



Os estorilistas, que vinham de sete vitórias consecutivas, marcaram primeiro, com o ponta-de-lança ganês Yakubu Aziz a ser letal ao desviar um bom cruzamento da esquerda de Joãozinho.



O Vizela, que soma o 19.º jogo consecutivo a pontuar e que saltou para a segunda posição na última jornada, depois da golear, fora, o Leixões (4-0), dispôs de uma boa ocasião aos 27 minutos, mas Marcos Paulo permitiu a defesa de Thiago.



A superioridade do Estoril Praia começou a ser esbatida pelo Vizela, mas pertenceu aos visitantes uma clara ocasião para dilatar o marcador, por Vidigal (41).



O Vizela surgiu mais pressionante na segunda parte e, aos 52 minutos, Samu ficou perto do golo num remate que ainda bateu num defesa contrário.



Na sequência dessa pressão mais alta do Vizela, o empate chegaria mesmo, aos 64 minutos, com o recém-entrado André Soares a rematar já dentro da área com o pé esquerdo.



O Vizela teve mais posse de bola na segunda parte, mas o equilíbrio no resultado manteve-se até ao final.