Iker Casillas propõe inclusão de ex-futebolista nas equipas de VAR

O guarda-redes do FC Porto Iker Casillas propôs, através do Twitter, que a equipa de vídeo-arbitragem (VAR) inclua também um ex-futebolista, que possa opinar e auxiliar na avaliação de determinadas jogadas no decorrer de um encontro.