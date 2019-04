Inácio diz que o Aves vai tentar surpreender o Sporting

Lusa Comentários 12 Abr, 2019, 16:52 / atualizado em 12 Abr, 2019, 17:22 | Futebol Nacional

Em conferência de imprensa, o técnico do Aves reconheceu que a sua equipa está a "apanhar os clubes `grandes` nas suas melhores fases", mas prometeu "fazer das tripas coração" para contrariar o favoritismo do Sporting.

"O Sporting está num bom momento, mas nós também estamos. O favoritismo parte claramente para o lado do Sporting, é a equipa mais forte, que luta por títulos, enquanto nós lutamos para não descer de divisão. Podemos complicar a vida aos adversários e roubar pontos. Vamos fazer das tripas coração, temos de fazer um jogo inteligente, um jogo tático muito bem preparado", disse Augusto Inácio.

Para o treinador, a aposta do Desportivo das Aves passará por "defender bem e ferir o adversário no contragolpe", procurando conquistar pontos: "Três pontos seria o ideal, um não seria mau. Não conquistar pontos também será mau para nós", sublinhou.

O Aves vai a jogo com o Sporting sem o defesa esquerdo Vítor Costa, castigado, e o extremo Mama Baldé, impedido pelos regulamentos por estar emprestado pelo Sporting, pelo que é admissível que se apresente em campo num registo tático diferente, apelidado por Inácio de "segundo objetivo".

"Trabalhámos esta semana para um objetivo e para um segundo objetivo, que eu não vou dizer, mas que poderá surpreender o Sporting. Dentro das mudanças a que estamos obrigados, poderá haver outras mudanças", afirmou o técnico, lembrando que, sem Baldé, a formação avense, provavelmente, perde rapidez no lado direito do ataque.

Frente ao atual terceiro classificado, Augusto Inácio garantiu ainda que o Aves não vai fazer marcação cerrada a Bruno Fernandes, a principal referência do Sporting, reconhecendo, em tom de brincadeira, que dava jeito tirar as balizas para garantir que não ia haver golos.

"Quando não se têm as mesmas armas, temos de tentar enganar o adversário. Se vamos colocar um ou dois jogadores em cima [de Bruno Fernandes]? Isso não vai existir. Mas temos de limitar a sua ação", concluiu, reiterando a vontade do Aves de `ser feliz` no jogo de sábado.

Desportivo das Aves, 12.º classificado da I Liga, com 30 pontos, e Sporting, terceiro, com 61, defrontam-se no Estádio do CD Aves, no sábado, às 20:30, em jogo da 29.ª jornada da prova.