Instabilidade diretiva prejudica o futebol do V. Setúbal

A demissão do ainda presidente Fernando Oliveira criou um vazio diretivo. Na reunião magna desta terça-feira os sócios exigem a marcação de eleições porque quem está a sofrer com a instabilidade é a equipa de futebol.



Nos bastidores admite-se que Vítor Hugo Valente poderá encabeçar uma lista que as candidaturas derrotadas no último ato eleitoral de março ponderam apresentar.



A prioridade será encontrar uma solução financeira para fazer face às obrigações com a Autoridade Tributária de forma a que o clube possa inscrever jogadores na reabertura do mercado, em janeiro.



Os futuros responsáveis do V. Setúbal terão que desbloquear uma verba entre os dois e os três milhões de euros para pagar a prestação contratualizada até ao final do ano com o fisco.