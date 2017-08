Inter oferece ao Benfica 40 milhões por Talisca

Mário Aleixo - RTP 09 Ago, 2017, 11:27 / atualizado em 09 Ago, 2017, 11:27 | Futebol Nacional

A revelação surge na imprensa turca que complementa a notícia com a existência de alegados problemas entre o Benfica e o Besiktas, clube onde o brasileiro atuou na última época.



Na base do diferendo está o facto do Benfica ter acordado e assinado um acordo de empréstimo do jogador por duas temporadas com o Besiktas.



Só que o clube português não enviou o certificado do jogador para os turcos e assim ele ainda não jogou, porque o Besiktas não terá pago os dois milhões de euros acordados no empréstimo, algo que o presidente do Besiktas, Fikret Orman, nega.