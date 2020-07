Inter regressa ao segundo lugar

O avançado belga Lukaku, com um ‘bis’, aos 34 e 90+3 minutos foi a grande figura da partida, enquanto o chileno Aléxis Sánchez também assinou o seu nome na lista dos marcadores, aos 83.



Com este triunfo, o Inter regressou ao segundo posto da Serie A e passou a somar 76 pontos, menos quatro do que a líder Juventus, que tem menos um jogo, e mais um do que a Atalanta, que empatou (1-1) na sexta-feira no terreno do AC Milan.



Por seu lado, o Génova continua no 17.º lugar, quatro pontos acima da zona de despromoção.