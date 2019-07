Internacionais juntam-se à pré-época no Benfica para "habituais testes físicos"

Lusa Comentários 05 Jul, 2019, 16:41 / atualizado em 05 Jul, 2019, 16:42 | Futebol Nacional

Os sete jogadores, que estiveram em compromissos internacionais após o final do campeonato, regressaram quatro dias após o recomeço e iniciaram igualmente com os "habituais testes físicos na fase preparatória", indica o clube.

Por chegar está ainda o internacional sérvio Zivkovic, que esteve no Europeu de sub-21 e está autorizado a apresentar-se em 14 de julho, bem como o avançado brasileiro Jonas, já em Lisboa, mas também com permissão para se juntar mais tarde.

Na quarta-feira, na sua chegada a Lisboa, Jonas revelou que vai falar com o presidente, Luís Filipe Vieira, para resolver o futuro, admitindo que poderá ser o final da sua carreira.

Hoje, o Benfica divulgou já os números atribuídos aos reforços Raul de Tomas, avançado contratado ao Real Madrid e que ficará com o 9, Cádiz (ex-Vitória de Setúbal), com o 26, Chiquinho (ex-Moreirense), com o 19, e Caio Lucas (ex-Al Ain), com o 7.

Na segunda-feira, a equipa recomeçou os trabalhos da pré-época e no sábado fará o primeiro treino aberto aos adeptos, já sem João Félix, que não se chegou a apresentar.

O avançado, da formação `encarnada`, foi oficializado na quarta-feira como jogador do Atlético de Madrid, com o Benfica a receber 120 milhões de euros, e os `cholchoneros` a despenderem 127,2 ME, na sua transferência mais cara de sempre.

O Benfica, que parte para a época 2019/20 como campeão nacional, viaja em 15 de julho para a digressão nos Estados Unidos, na qual competirá na International Champions Cup.

Ainda antes, disputa o jogo de apresentação aos sócios no Estádio da Luz, em 10 de julho, com os belgas do Anderlecht.

Três dias depois, e em 13 de julho, terá novo jogo particular, em Coimbra, com a Académica.

Na International Champions Cup, terá jogos com os mexicanos do Chivas, em 20 de julho (21:00 em Lisboa), em Santa Clara, com a Fiorentina em 24 (01:00 de 25 de julho em Lisboa), em Harrison, e com o AC Milan em 28 (20:00 em Lisboa), em Foxborough.

O arranque oficial da época acontecerá em 04 de agosto, no Estádio Algarve, na Supertaça diante do Sporting, vencedor da Taça de Portugal.