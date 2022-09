Internacional português Sílvio assina por uma temporada pelo Vilafranquense

Internacional português em oito ocasiões, o lateral, de 34 anos, tem já uma carreira repleta.



Formado no Benfica, passou depois por Odivelas, Rio Ave e Sporting de Braga, antes de rumar a Espanha, onde representou Atlético de Madrid e Deportivo.



O regresso a Portugal deu-se pela porta do Benfica, onde esteve durante três temporadas, antes de voltar a emigrar, no caso para Inglaterra, para vestir a camisola do Wolverhampton.



De novo em solo lusitano, alinhou pelo Vitória de Guimarães durante as últimas quatro épocas.



Segue-se nova aventura na carreira, desta feita ao serviço do Vilafranquense, onde promete ser um acrescento de experiência ao setor mais recuado do conjunto orientado por Rui Borges.