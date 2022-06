Internacional sub-21 espanhol Victor Gómez é reforço do Sporting de Braga

O jogador, de 22 anos, é internacional sub-21 por Espanha, tendo-se sagrado campeão europeu sub-17 e sub-19, e alinhou na última época no Málaga, do segundo escalão do futebol daquele país, emprestado pelo Espanyol.

O lateral chega a Braga também por empréstimo, até ao final da época, com opção de compra de dois milhões de euros - caso esta cláusula venha a ser exercida, Victor Gómez assinará um contrato por cinco temporadas pelo Sporting de Braga.