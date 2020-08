Iuri Medeiros diz que Sporting de Braga é o "clube certo"

O jogador formado no Sporting (com empréstimos, esteve 14 anos ligado aos ‘leões') e que, no ano passado, jogava no segundo escalão do futebol alemão (Nuremberga), depois de passagens pela Polónia (Legia Varsóvia) e Itália (Génova), admitiu que jogar no "estrangeiro foi um bocado mais complicado".



"Agora regressei a Portugal para crescer e tenho a certeza que o Sporting de Braga vai ajudar-me a ser melhor jogador e melhor pessoa. Tenho a certeza que estou no clube certo", disse o jogador de 26 anos aos meios do clube.



Um dos reforços dos bracarenses, Iuri Medeiros autodefiniu-se como "um jogador muito de passe, de drible e de remate".



"Posso acrescentar mais nesse aspeto e também no trabalho de equipa. Quem faz mais golos é quem ganha os jogos e se nós fizermos muitos golos vamos ganhar mais e temos jogadores para isso", analisou.



O jogador esquerdino notou que ter começado a trabalhar mais cedo com a equipa de sub-23 o ajudou fisicamente.



"Vim duas/três semanas antes e os sub-23 ajudaram-me muito, tenho que lhes agradecer pela forma em que estou agora. Com mais uns treinos agora na equipa principal, antes do campeonato começar, tenho a certeza que vou estar melhor ainda", disse.



É pelas alas que Iuri Medeiros habitualmente joga, mas o extremo lembrou ser "um jogador que gosta muito de jogo interior" e "o ‘mister' também", elogiando Carlos Carvalhal por ser "um treinador muito simples nas suas ideias", às quais os jogadores estão a adaptar-se "bem".