Ivo Vieira assina pela Académica com o objetivo de subida à I Liga de futebol

Lusa 29 Mai, 2017, 20:32 | Futebol Nacional

"Será um trabalho árduo, em que temos de nos sacrificar para conseguir o objetivo, que é colocar a Académica no lugar que, por direito, é merecedora", disse o treinador, na conferência de apresentação.



O técnico, de 41 anos, salientou que optou pela 'briosa' devido ao projeto "aliciante" apresentado pela direção e à grandeza e história do clube, que tem as "melhores" condições dos emblemas da II Liga e "melhores do que muitos da I Liga".



Segundo Ivo Vieira, que considerou este o maior desafio da sua carreira, "um clube com estas condições não pode continuar a militar na II Liga, com todo o respeito" por aquela competição.



Sobre o plantel, o novo treinador dos 'estudantes' referiu que será um misto de jogadores da formação com outros mais experientes e falou da possibilidade de efetuar alguns ajustes, com a entrada de um atleta por posição, de acordo com as necessidades.



O presidente da Académica, Pedro Roxo, salientou que o clube escolheu um treinador jovem com um currículo invejável, que "fez dele o técnico mais cobiçado deste defeso".



Ivo Vieira, que já orientou Nacional, Marítimo e Aves, assinou com a 'briosa' um contrato válido por um ano, com mais um de opção.