Ivo Vieira diz que Famalicão “está obrigado a vencer” jogo com FC Porto

"Tal como o FC Porto, o Famalicão está obrigado a vencer ou, pelo menos, a ir a jogo para lutar pelos três pontos. Sabemos que é uma tarefa difícil, contra um adversário forte, mas não é impossível. Não vamos abdicar dos nossos objetivos", disse o técnico dos minhotos.



Questionado se a possível instabilidade emocional dos ‘dragões’, depois do empate da última jornada, frente ao Moreirense (1-1), poderá ser benéfica para a sua equipa, Ivo Vieira preferiu focar a atenção naquilo que o Famalicão tem de fazer.



"Benéfico para o Famalicão é a nossa ideia de jogo e os atletas acreditarem no que temos de fazer. As situações do adversário não controlo nem tenho conhecimento. Temos de apostar no que podemos fazer, sabendo que do outro lado está um adversário forte", vincou o treinador.



Ivo Vieira não escondeu a frustração pelo empate (2-2) amealhado na última jornada, frente ao Tondela, quando a equipa não conseguiu segurar uma vantagem de dois golos, sofrendo a igualdade, em menos de um minuto, mas que uma reação do grupo já neste jogo no estádio do Dragão.



"Quando lutamos pela vida temos de estar mais concentradas. Não podemos ter comportamentos onde permitimos dois golos num curto espaço de tempo que deitam tudo a perder. Temos de amealhar pontos e cimentar uma posição longe dos lugares indesejáveis da classificação", desabou o treinador dos famalicenses.



Para isso, neste jogo com o FC Porto, o técnico quer uma equipa "a valorizar a posse de bola e a mostrar critério no processo defensivo quando não a tiver", desvalorizando a ausência do treinador adversário Sérgio Conceição e do defesa central Pepe, neste desafio.



"Também temos tido ausências e temos sabido as colmatar. Penso que do outro lado isso também vai acontecer. O FC Porto é uma equipa bem preparada, com muitos jogos feitos com o seu líder [Sérgio Conceição]. Apesar de ser sempre diferente ele estar fora do banco, não vejo que vantagem podemos tirar disso. Temos de nos concentrar no jogo e não quem está no banco", vincou Ivo Vieira.



O treinador do Famalicão não se quis alongar sobre os incidentes do último jogo do FC Porto, em Moreira de Cónegos, considerando que "não se deve inflamar o que de menos bom tem o futebol".



"É uma realidade que tem de ser discutida, mas devemos valorizar os aspetos táticos. Esses episódios foram um momento menos feliz, mas a mim não me diz nada. O meu foco é preparar a equipa para dar uma resposta cabal e para conseguir conquistar pontos no Dragão", concluiu Ivo Vieira.



O treinador não confirmou a disponibilidade do lateral esquerdo Rúben Vinagre para este jogo, revelando que o jogador ainda está em fase de recuperação de lesão. Bruno Jordão e Babic ainda faziam parte do último boletim clínico emitido pelo clube.



O Famalicão, 12.º classificado com 31 pontos, joga esta sexta-feira no reduto do FC Porto, segundo com 67, numa partida agendada para as 21h+15, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.