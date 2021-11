Ivo Vieira diz que Famalicão "vai fazer pela vida" para vencer o Portimonense

Ivo Vieira frisou as dificuldades que espera encontrar na partida em casa, ainda assim, salientou a vontade de dar um presente aos adeptos, com a vitória.



“Vamos encontrar um adversário muito competente, uma equipa muito madura, experiente, bem orientada. Em casa temos que fazer mais e melhor e temos que ter esse compromisso em mente. É quase como uma dívida para com os adeptos. Vamos fazer pela vida, ser o mais fortes possível para lhes dar esse momento”, garantiu o treinador, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com a equipa algarvia.



O técnico da equipa famalicense apontou ainda as diferenças entre as duas equipas, frisando a juventude de uma comparando com a experiência da outra.



“Basta analisar os dois planteis e ver a proveniência dos jogadores que o Portimonense tem. Jogadores extremamente batidos, maduros, que já estiveram em patamares de excelência e que têm uma maturidade muito grande. Do nosso lado, estamos a falar de uma equipa jovem, que alguns jogadores também vêm de contextos bons e favoráveis, mas que vêm de um processo de crescimento e aprendizagem”, começou por referir Ivo Vieira.



O treinador sabe bem onde a equipa tem de melhorar e admitiu que tudo tem sido trabalhado no sentido de evoluir.



“É uma equipa virada para a frente, mas que teria de ser mais equilibrada e tomar melhores decisões no processo defensivo. Por isso é que se tem sofrido alguns golos. Temos melhorado nesse aspeto, mas temos que crescer muito mais. Em termos de volume ofensivo a equipa tem tido, tem feito golos, mas procuramos que façam mais e melhor”, explicou ainda.



Relativamente às dificuldades que o Portimonense poderá apresentar neste jogo, Ivo Vieira mostrou-se consciente e com estratégia preparada para tentar contrariar.



“Vamos ter um Portimonense forte e motivado, e vamos ter um Famalicão à procura dos três pontos. A jogar nos limites para conseguir esse resultado. Temos que correr atrás, temos de ser muito fortes, muito concentrados, ser uma equipa muito intensa porque o Portimonense é uma equipa muito forte nos duelos, nas bolas paradas, na intensidade do jogo. Nós temos que igualar nesse patamar e tentar, através da nossa organização e qualidade levar a equipa para a frente e conseguir somar os três pontos”, concluiu.



O Famalicão, 13.º classificado, com 10 pontos, recebe no sábado, às 15:30, o Portimonense, no sexto lugar, com 17, numa partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.