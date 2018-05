Ivo Vieira exige equilíbrio emocional em nome da manutenção do Estoril

Lusa Comentários 11 Mai, 2018, 16:57 | Futebol Nacional

Na conferência de imprensa realizada no Estádio António Coimbra da Mota, Ivo Vieira garantiu que os jogadores estão "equilibrados" perante a perspetiva de um embate crucial para o futuro do clube da ‘Linha' e que não vai mudar a sua filosofia de um "futebol positivo", apesar da necessidade absoluta de uma vitória.



"É um jogo que decide muito coisa, sabendo que são muitas equipas a jogar por este objetivo. Só nos cabe fazer a nossa parte, interpretar bem o jogo e prepará-lo no pouco tempo que falta. Vamos procurar vencer o jogo, não vamos mudar o que é a ideia: ser competentes. Para tirar vantagem requer intensidade e equilíbrio emocional", declarou.



Depois do triunfo sobre o ‘aflito' Vitória de Setúbal (2-1) na ronda anterior, o treinador madeirense teceu agora elogios ao Feirense, igualmente em risco de descida, mas com mais um ponto na classificação do campeonato.



"O Feirense é uma equipa forte, poderosa no jogo aéreo, tem jogadores com uma média de altura elevada e mete intensidade no jogo. Preparámos a nossa estratégia, as equipas conhecem-se mutuamente e não há muitas novidades em termos de quem são os executantes. Aquele que tomar as melhores decisões vai levar vantagem", justificou.



Confrontado com a pressão e as exigências mentais para um jogo com um peso tão grande na vida dos dois emblemas, Ivo Vieira reconheceu que o mais importante ao longo da semana foi passar "serenidade" aos jogadores.



"Independentemente da posição, o Estoril tem apresentado um futebol positivo e ofensivo. Obviamente, temos encontrado as nossas dificuldades pelo caminho, mas acima de tudo passar tranquilidade. Agora, a receita só os jogadores a podem cozinhar. Da minha parte está tudo bem assente e bem estudado para que possamos estar preparados", vincou.



Sem esconder que "não há mais contas a fazer", o treinador do Estoril sublinhou a sua confiança no primeiro triunfo de sempre da equipa estorilista no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.



"Há sempre uma primeira vez, acresce ganhar pela primeira vez e dá mais força, motivação e um ‘élan' mais positivo. Só tem de servir de autoestima para os jogadores. Não podemos viver do passado e este é um jogo de outro campeonato, é um jogo completamente diferente e vamos correr atrás do que é o nosso objetivo".



Finalmente, Ivo Vieira voltou a desvalorizar a importância que o desafio de domingo pode ter na sua continuidade à frente do Estoril.



"É uma questão que não me preocupa. O meu único objetivo é fazer tudo e lutar até à última gota para o Estoril ficar na I Liga, não depende de uma vitória ou derrota, não valorizo isso, rejo-me pelo meu trabalho, a mim não me faz diferença se o futuro está dependente de um resultado positivo ou negativo", concluiu.



O Estoril Praia, 18.º e último classificado, com 29 pontos, visita no domingo, às 18:00, o Feirense, 15.º, com 30, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, agendado para o Estádio Marcolino de Castro.