Ivo Vieira garante um Famalicão "confiante e determinado" frente ao Marítimo

Ivo Vieira está à espera de dificuldades, mas garantiu, em conferência de imprensa da partida com a equipa madeirense, que o grupo está preparado “para conseguir o grande objetivo do jogo”.



“O nosso grande adversário neste momento é o Marítimo. E é um adversário que nós temos que ter capacidade de conseguir o grande objetivo do jogo, que é somar três pontos. É lógico que a equipa tem necessidade desses pontos. A equipa vai crescer cada vez mais. Já deu passos desse sentido e tem tendência em aumentar a cada dia a sua qualidade. E isso pode refletir-se em pontos que é do que os clubes vivem na tabela. É para isso que vamos lutar”, disse o técnico, que espera que o Famalicão some a primeira vitória na prova.



Sobre o adversário, Ivo Vieira revelou estar à espera de uma “equipa intensa”.



“Estamos à espera de um Marítimo competitivo, uma equipa intensa que vai querer discutir o jogo e participar na disputa dos pontos. Temos consciência disso. Estamos preparados para ir à luta e impor o nosso jogo. Vamos confiantes e determinados para ultrapassar este adversário que tem valia, mas nós em casa também temos que procurar ser ainda mais fortes perante os nossos adeptos. Isso faz-nos ser mais fortes e acreditar que podemos fazer uma viragem em termos do que são os resultados”, disse ainda.



O técnico dos famalicenses acredita que a equipa precisa de mudar os resultados que tem feito nos jogos e salientou que a progressão já é bem visível.



“Temos que acreditar. Estar cientes do processo de jogo, da sustentação das ideias de jogo. Estamos a progredir nesse sentido nestes últimos jogos, apenas falta materializar num resultado que consigamos somar três pontos”, frisou.



O Famalicão, penúltimo classificado, com dois pontos, recebe este sábado, às 15:30, o Marítimo, que ocupa o 11.º lugar, com cinco, numa partida da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que vai ser arbitrada por Vítor Ferreira, da associação do Braga.