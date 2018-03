Ivo Vieira pede coragem à equipa do Estoril para "enfrentar o momento"

Lusa Comentários 09 Mar, 2018, 15:58 | Futebol Nacional

Em declarações no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico estorilista queria evitar comentar a controvérsia criada com a abertura pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de um processo de inquérito à segunda parte do jogo com o FC Porto (derrota por 3-1), mas acabou por vincar a sua posição.



"Apenas fiz uma análise técnica ao que aconteceu dentro do jogo. O que vi, analisei e relatei. A partir daí, não consigo controlar opinião de terceiros ou o que esses querem deturpar. Não me vou desgastar mais. Não quero estar exposto a elementos que não conheço e a ser enxovalhado por eles. Tenho dignidade, tenho família e filhos", disse.



Com um discurso crítico para o peso que polémicas fora dos relvados conquistaram face ao futebol em si, Ivo Vieira garantiu que vai continuar a lutar, "nem que seja sozinho", e relativizou o impacto que as suas palavras duras após o jogo com os 'dragões' tiveram na equipa, que vem numa sequência de quatro desaires seguidos.



"Preocupa-me não estarmos num bom momento. Temos uma sequência de resultados menos bons, mas estamos focados única e exclusivamente no jogo com o Boavista. É com essa concentração e dedicação que trabalho", frisou, acrescentando: "Vamos lutar para somar pontos, perante um adversário que nos vai criar dificuldades".



Com apenas 21 pontos em 25 desafios, Ivo Vieira foi confrontado com a pressão sobre o Estoril para as restantes jornadas e os efeitos que pode ter sobre as ideias que defende para a equipa. Contudo, o treinador refutou a tese de abdicar dos princípios para procurar outras formas de garantir os pontos necessários para a manutenção.



"Estar a desvirtuar os nossos princípios e ideia de jogo não faz muito sentido. Não vamos deixar de atacar, de ter bola, de ter capacidade na primeira fase de construção. Podemos defender mais baixo ou mais acima, mas isso são estratégias que definimos para os jogos. Temos de virar a página", frisou.



Depois do pesado desaire com o Braga (6-0), que considerou "enganador", Ivo Vieira reconheceu a necessidade de a equipa melhorar a eficácia ofensiva e, sobretudo, a consistência defensiva. Perante o facto de ter a pior defesa da I Liga, com 52 golos sofridos, o técnico lamentou a instabilidade causada pelos problemas físicos no setor.



"Não me importaria se o Estoril tivesse estes golos sofridos e o dobro dos marcados. Foi um setor reforçado, mas temos perdido quase a cada dia um ou outro elemento nesse setor. Um lesionado, outro condicionado e custa a criar estabilidade. Temos de trabalhar para sofrer menos e ser mais competentes", resumiu.



O encontro da 26.ª jornada da I Liga de futebol entre o Boavista, sétimo classificado, com 33 pontos, e o Estoril, último, com 21, está marcado para sábado, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto.