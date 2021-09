Ivo Vieira promete Famalicão "sem amarras" frente ao Vitória de Guimarães

Ivo Vieira explicou a necessidade de vencer a equipa vimaranense, na sexta-feira, para conseguir tirar a equipa do último lugar da tabela classificativa.



“Temos que estar focados naquilo que acreditamos e naquilo que queremos fazer, que é ganhar. É verdade que não ocupamos uma posição digna daquilo que pretendemos, mas a receita é trabalhar, lutar pelo resultado e é isso que temos que pôr em campo. Queremos ter um resultado positivo, que possa tirar a equipa desta situação. É fundamental mesmo em termos mentais e temos que fazer mais do que temos feito”, disse o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



O técnico da equipa famalicense, que treinou os vimaranenses em 2019/20, assumiu a responsabilidade dos resultados e garantiu que é necessário haver mais competência “nas abordagens a cada momento do jogo”.



“Como principal responsável, assumo essa situação. Temos que ser mais competentes nas abordagens a cada momento de jogo e libertá-los para a qualidade que não se tem refletido em resultados. Não podemos fazer dois golos fora e não trazer pontos para casa. Só houve um jogo em que não conseguimos fazer golos", salientou.



As duas equipas estão a passar por dificuldades – o Famalicão ocupa o último lugar, com três pontos, enquanto o Vitória de Guimarães está em 10.º, com sete –, mas Ivo Vieira salientou que isso não vai condicionar o jogo dos famalicenses.



"Da nossa parte, não vai haver amarras, queremos ganhar pela necessidade de pontos. As duas equipas estão em diferentes situações, porque o Famalicão alterou, salvo erro, 17 jogadores, ao contrário do Vitória, que tem uma base sustentada da última época. As duas equipas têm capacidade para poder estar mais acima", garantiu.



Questionado sobre o facto de o encontro ser arbitrado por um árbitro francês, no âmbito do protocolo estabelecido entre a Federação Portuguesa de futebol (FPF) e a sua congénere francesa (FFF), o treinador não quis dar ênfase.



“Em relação ao árbitro, não gosto de falar. Vamos entrar com o mesmo respeito, fazer o nosso trabalho. O árbitro passa-nos ao lado. No viver do jogo, há expressões de treinadores para árbitros, mas isso é o futebol. Não é por aí que se fará a diferença”, disse ainda.



O Famalicão, último classificado, com três pontos, recebe na sexta-feira, às 21h15, o Vitória de Guimarães, em 10.º, com sete, numa partida da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada pelo francês Thomas Leonard.