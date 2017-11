Ivo Vieira promete jogar sempre para ganhar

A afirmação foi proferida no Estádio António Coimbra da Mota e registada pelo jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, com o técnico a dizer que consigo a equipa jogará sempre ao ataque.



Ivo Vieira é o treinador eleito para liderar a equipa do Estoril-Praia. Com ele chega o adjunto António Miguel, que se junta a Filipe Pedro (adjunto), Miguel Ferreira (treinador de guarda-redes), André Galbe (preparador físico) e Xavier Ribeiro (observador/analista) na equipa técnica.

Natural de Machico, na Madeira, Ivo Vieira tem 41 anos e conta com passagens por Nacional, Marítimo, Aves e Académica enquanto treinador.