Ivo Vieira quer "estabilizar" Gil Vicente com vitória sobre o Rio Ave

O Gil Vicente vem de bater o Marítimo, na Madeira, por 2-1, e o técnico dos gilistas admitiu que “as vitórias aumentam sempre os níveis de confiança” das equipas.



“São o melhor suporte para trabalhar. [Com as vitórias] Vamos acreditar mais no que é o processo e nos nossos objetivos, mas o jogo com o Rio Ave é o que nos pode trazer para uma consistência maior de resultados positivos”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Contudo, Ivo Vieira frisou que o Gil Vicente “não pode dormir à sombra dessa vitória difícil”.



“As baterias estão todas viradas para o Rio Ave, uma equipa competitiva, forte e bem orientada. Temos que aumentar o número de vitórias e somar pontos para estabilizar. Amanhã [sábado], temos que estar muito concentrados e fazer mais e melhor que no último jogo”, disse.



Questionado sobre se espera um Rio Ave mais parecido com o que venceu o FC Porto por 3-1 ou com o que perdeu com o Sporting de Braga por 3-2, ambos em casa, o treinador dos minhotos considerou que o conjunto de Vila do Conde é uma equipa equilibrada.



“Nem é a equipa que venceu o FC Porto, nem a que empatou uma série de jogos ou perdeu com o Sporting de Braga, não é diferente para cima ou para baixo, é uma equipa equilibrada, competitiva e bem orientada e que vem aqui discutir o resultado. Se tivermos preparados para um Rio Ave como foi com o FC Porto vamos ser muito mais competitivos e tirar partido do jogo”, notou.



Ivo Vieira referiu que “cada jogo é um jogo, às vezes correm de feição, outras não”, antevendo um campeonato regular para o Rio Ave.



Murilo, após longa paragem devido a grave lesão, já jogou pelos sub-23 do Gil Vicente e está apto, mas “não tem ritmo de jogo em termos competitivos” para ser opção já para Ivo Vieira.



Esta semana foi noticiada a saída do diretor desportivo Tiago Lenho para o Marítimo, mas Ivo Vieira disse que isso “não é um ato consumado”.



“Ainda hoje estivemos [treinador e Tiago Lenho] a trabalhar para poder melhorar o nosso jogo”, disse.



O avançado iraniano Ali Alipour, a recuperar de uma mialgia de esforço, continua de fora, tal como Kritciuk, lesionado de mais longa duração, sendo que o técnico informou que o guardião russo está na fase terminal da recuperação.



Gil Vicente, 11.º, com oito pontos, e Rio Ave, 14.º, com cinco, defrontam-se a partir das 15:30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.