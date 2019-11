Ivo Vieira rejeita "peso" da Liga Europa no Guimarães e quer triunfo em Setúbal

A turma minhota perdeu os últimos dois embates para o campeonato no rescaldo das jornadas europeias - Sporting (3-1) e Braga (2-0), após os duelos com o Arsenal, de Inglaterra - e desloca-se a Setúbal após o empate caseiro com os belgas do Standard de Liège (1-1), mas o técnico, de 43 anos, frisou que o seu plantel está preparado para o campeonato, a prova "mais importante".



"Com todo o respeito por todas as competições, a mais importante é esta (I Liga). Não podemos levar para amanhã (domingo) peso algum em relação ao jogo de quinta-feira. Muitos clubes queriam lá estar e o Vitória teve esse privilégio, mas só no campeonato é que se pode conquistar o espaço para repetirmos esses momentos", disse, na antevisão ao jogo marcado para as 17:30 de domingo.



Sexto classificado da I Liga, com 16 pontos, o Vitória nortenho está "ainda desgastado" face ao "período de recuperação curto", admitiu o treinador, mas tem condições ser "mais forte" do que o homónimo sadino e para alcançar os três pontos no Estádio do Bonfim, caso tenha "empenho" e trabalhe de "forma organizada e consciente".



O jogo de domingo será o primeiro em casa do terceiro treinador sadino nesta época, Julio Velázquez. O 'timoneiro' dos minhotos lembrou que o Belenenses orientado pelo técnico espanhol, entre 2015 e 2016, gostava de "ter bola e de sair bem na primeira fase de construção", características que, a seu ver, podem ressurgir.



O Vitória de Setúbal, 12.º classificado da I Liga, com 12 pontos, tem o pior ataque (três golos) e a terceira melhor defesa (sete sofridos), mas tais dados são irrelevantes para a abordagem vimaranense à partida, baseada naquilo que poderá ser feito "em termos ofensivos", frisou Ivo Vieira.



O técnico disse ainda que o facto de as duas equipas se defrontarem novamente na quarta-feira, às 18:45, para o grupo B da Taça da Liga "não condiciona absolutamente nada" o foco da equipa no embate de domingo.



Ivo Vieira reconheceu ainda que o central Pedro Henrique, habitual capitão de equipa, perdeu a braçadeira, entregue a Douglas na quinta-feira, para a Liga Europa. O treinador tomou a decisão após uma discussão com o jogador na partida com o Moreirense, em 02 de novembro (1-1), e foi-lhe transmitida com "frontalidade".



"O Pedro Henrique não teve um comportamento adequado. Isso é uma realidade, mas não um problema. Às vezes, o treinador não controla o comportamento dos atletas, mas a situação está completamente ultrapassada. Eu só funciono com rendimento e trabalho e ele teve um bom desempenho (com o Standard). É um sinal de que ele está bem", disse.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 16 pontos, defronta o Vitória de Setúbal, 12.º, com 12, em partida da 12.ª jornada da I Liga marcada para as 17:30 de domingo, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.