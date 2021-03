Ivo Vieira. Silas já tem substituto no Famalicão

Ivo Vieira é o novo treinador do Famalicão. O técnico sucede a Silas, cuja saída do clube minhoto foi oficializada esta noite. Assina contrato até final da temporada.



Ivo Vieira tem 45 anos e estava sem equipa desde que deixou o comando técnico do Al-Wehda, um clube da Arábia Saudita.



Em Portugal, o técnico madeirense já orientou vários clubes, entre os quais o Nacional, o Marítimo, o Moreirense e o Vitória de Guimarães.



Ivo Vieira é o terceiro treinador da época no clube minhoto, depois de João Pedro Sousa e de Silas.



O Famalicão está no penúltimo lugar do campeonato, com 19 pontos.



Silas sai com apenas seis jogos



Após seis jogos sob orientação de Silas, o Famalicão não obteve os resultados pretendidos e o clube continua em situação delicada na tabela classificativa da Primeira Liga.





O técnico alcançou apenas uma vitória frente ao Rio Ave e dois empates (Belenenses SAD e Farense), tendo perdido os confrontos com Moreirense, Benfica e Boavista. A derrota por 3-0 no Bessa pesou nesta saída de Silas.