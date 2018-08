Jackson Martinez emprestado ao Portimonense durante uma época

Lusa Comentários 31 Ago, 2018, 21:32 / atualizado em 31 Ago, 2018, 21:33 | Futebol Nacional

A cedência foi confirmada pelo presidente do conselho de administração da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, à margem de uma conferência de imprensa em que foram apresentados mais seis reforços para o clube algarvio, todos eles brasileiros.



Jackson Martinez, 31 anos, representou o FC Porto durante três épocas, entre 2012 e 2015, passando depois pelo Atlético de Madrid, de Espanha, que o vendeu ao Guangzhou Evergrande em 2016.



O dianteiro, que só estará disponível na próxima semana, não joga oficialmente desde final de 2016, devido a uma lesão grave no tornozelo direito.



Por outro lado, em relação aos outros reforços anunciados hoje, o dianteiro João Carlos, 23 anos, será reforço por uma época, por empréstimo do Fluminense, que representou em seis partidas da atual edição da liga brasileira.



O avançado Luís Henrique, 20 anos, foi emprestado pelo Ferroviária de Araraquara, também do Brasil, durante uma época.



O médio Matheus de Jesus, 21 anos, jogava no Gamba Osaka (Japão), mas chega a Portimão emprestado pelo Estoril Praia, também durante uma temporada.



O médio Lucas Fernandes e o extremo brasileiro Paulinho Bóia, que chegam ambos por cedência dos brasileiros do São Paulo, e o defesa Jubal, emprestado pelo Arouca, já tinham sido anunciados hoje.



O Portimomense ocupa o 18.º lugar da I Liga, com um ponto em três jogos, defrontando no domingo o Rio Ave, em jogo da quarta ronda da prova.