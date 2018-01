Jaime Magalhães não entende papel do vídeo-árbitro

Mário Aleixo - RTP 04 Jan, 2018, 12:20 / atualizado em 04 Jan, 2018, 12:20 | Futebol Nacional

Através da"newsletter" Dragões Diário, publicada esta quinta-feira, o clube azul e branco queixa-se de "pelo menos sete erros graves que penalizaram o FC Porto", no jogo de quarta-feira frente ao Feirense.



"Três expulsões poupadas ao Feirense; um penálti por assinalar por falta sobre Marcano; uma falta violenta sobre Soares transformada num amarelo por suposta simulação do avançado; um segundo amarelo mostrado a Felipe após uma falta que não o justificava, principalmente tendo em conta o critério aplicado às ações dos atletas da casa; e um livre perigoso assinalado a favor do Feirense, mesmo sobre o final do jogo, na sequência de uma alegada falta que ninguém conseguiu descortinar" escrevem os azuis e brancos . Mas as criticas não ficam por aqui...



O FC Porto diz que foi mau demais para ser verdade e por isso já anunciou que esta quinta-feira apresentará ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol uma exposição sobre a atuação da equipa liderada por Fábio Veríssimo.



O documento será acompanhado de imagens que provam a dualidade de critérios que terá penalizado o FC Porto e que esteve na origem da ausência de declarações quer de Sérgio Conceição quer de Danilo Pereira no final desta partida: "Se dissessem aquilo que lhes ia na alma, as consequências disciplinares seriam muito mais duras do que a multa que vai ser paga pelas ausências da flash interview da televisão".



Jaime Magalhães acha que no jogo de ontem ficou mais do que evidente que o papel do video árbitro tem que ser revisto.





Para o antigo futebolista dos "dragões" o FC Porto continua forte, agora líder isolado depois de ter feito num campo dificil o que tinha que fazer.Os "dragões" têm um plantel que não pode sofrer muitos castigos ou lesões daí que alguns reforços sejam bem vindos nesta altura, na opinião do ex-médio ala.