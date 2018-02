Jaime Marta Soares analisa situação do Conselho Leonino

Mário Aleixo - RTP 02 Fev, 2018, 12:27 / atualizado em 02 Fev, 2018, 12:27 | Futebol Nacional

A reunião do Conselho Leonino, cuja extinção será votada na Assembleia Geral do próximo sábado, decorreu quinta-feira à noite à porta fechada, em Alvalade.



O silêncio imperou antes e depois da reunião.



Recorde-se que uma das propostas apresentadas pelo Conselho Diretivo (CD) para serem submetidas aos sócios na assembleia geral é da extinção do Conselho Leonino ao abrigo de uma reformulação estatutária.



Em declarações ao jornalista David Carvalho o líder do órgão máximo do clube e clarificou que está nos horizontes da assembleia propor a criação e um grupo de aconselhamento do presidente (tipo conselho de estado) para questões estratégicas.





Contudo Jaime Marta Soares recordou que qualquer alteração só poderá entrar em vigor partir do próximo ato eleitoral.O presidente da AG desmentiu que haja uma tentativa de aprovar um regulamento disciplinar apertado.Sobre a ordem de trabalhos que está prevista para a AG deste sábado constam: a eternização do nº 9 de Fernando Peyroteo e o pedido de autorização para a realização e uma auditoria interna ao clube bem como a análise da sustentabilidade do Grupo Sporting.À margem destas questões administrativas e estratégicas, Jaime Marta Soares disse não estar preocupado com a deslocação da equipa principal e futebol ao Estoril e às condições de segurança do Estádio António Coimbra da Mota, nomeadamente a bancada norte onde aconteceram os incidentes no jogo com o FC Porto.O diretor leonino mostrou-se otimista num bom desempenho da equipa que a poderá conduzir à conquista do título de campeã.