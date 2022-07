Jeremiah St. Juste treina sem limitações no Sporting

O defesa central, de 25 anos, ainda não participou em nenhum jogo do Sporting de preparação para a época 2022/23, depois de ter sido contratado pelos `leões` ao Mainz, da Alemanha, por 9,5 milhões de euros (ME), valor que pode subir para 12 ME em função da concretização de alguns objetivos.

O médio uruguaio Manuel Ugarte, que na quarta-feira efetuou tratamento, realizou hoje treino condicionado, na academia do Sporting, em Alcochete, onde o plantel `leonino` voltará a trabalhar na sexta-feira, sob a orientação do treinador Rúben Amorim, a partir das 10:00.

O Sporting defronta os ingleses do Wolverhampton, treinados pelo português Bruno Lage, no sábado, no Estádio Algarve, em jogo com início às 18:45, o último antes da estreia na I Liga, no estádio do Sporting de Braga, em 07 de agosto.